Петр Порошенко призвал премьера Шмыгаля урезать высокие зарплаты всем, кроме врачей и военных
Об этом в ходе согласительного совета заявил лидер партии "Европейская Солидарность", пятый президент Петр Порошенко , пишет пресс служба "ЕС".
Он призвал, в частности, сократить высокие зарплаты всем, кроме врачей и военных.
"Я хочу обратиться к премьер-министру. Вы действительно учли вчерашнее предложение об ограничении заработных плат всем государственным служащим, но в стране есть не только государственные служащие. Мы договорились о том, что остаются у нас высокие заработные платы только у врачей, которые борются с коронавирусом, и военнослужащих, которые находятся на фронте. У нас на сегодня прокурорские, ДБРовские и другие люди, которые не относятся к военнослужащим, живут "припеваючи", и им по этому проекту никаких ограничений нет.
Мы договорились: воины и врачи. Все остальные подпадают под позицию 10 минимальных зарплат. Это высокая заработная плата, и я прошу, чтобы проект был сегодня приведен в соответствие с нашей договоренностью", - призвал Порошенко.
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