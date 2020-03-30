Петр Порошенко призвал премьера Шмыгаля урезать высокие зарплаты всем, кроме врачей и военных

30 марта, 2020, 13:59

Украина нуждается в системных шагах для преодоления последствий эпидемии и экономического кризиса - так, как это было сделано в 14-15 годах, когда при пустой казне удалось организовать оборону государства

Об этом в ходе согласительного совета заявил лидер партии "Европейская Солидарность", пятый президент Петр Порошенко , пишет пресс служба "ЕС".

Он призвал, в частности, сократить высокие зарплаты всем, кроме врачей и военных.

"Я хочу обратиться к премьер-министру. Вы действительно учли вчерашнее предложение об ограничении заработных плат всем государственным служащим, но в стране есть не только государственные служащие. Мы договорились о том, что остаются у нас высокие заработные платы только у врачей, которые борются с коронавирусом, и военнослужащих, которые находятся на фронте. У нас на сегодня прокурорские, ДБРовские и другие люди, которые не относятся к военнослужащим, живут "припеваючи", и им по этому проекту никаких ограничений нет.

Мы договорились: воины и врачи. Все остальные подпадают под позицию 10 минимальных зарплат. Это высокая заработная плата, и я прошу, чтобы проект был сегодня приведен в соответствие с нашей договоренностью", - призвал Порошенко.