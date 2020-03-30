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Espreso.tvОбществоОккупанты закрыли админграницу между Крымом и материковой территорией Украины из-за коронавируса

Оккупанты закрыли админграницу между Крымом и материковой территорией Украины из-за коронавируса

Жители аннексированного Крыма с местной регистрацией, а также граждане России пока не смогут выезжать на территорию материковой Украины через пункты пропуска на административной границе

Об этом заявило так называемое "пограничное управление Федеральной службы безопасности России по Крыму", передает Радио Свобода.

Временный запрет, связанный с противодействием распространению коронавируса SARS-CoV-2, вступил в силу в полночь 30 марта.

По информации российского ведомства, исключение составляют граждане, которые выезжают в связи со смертью близкого родственника, при условии предоставления копии свидетельства или справки о смерти, а также документа, подтверждающего близкие родственные связи.

При этом в российском пограничном управлении отметили, что жители с крымской пропиской смогут въехать на территорию полуострова без ограничений.

  • Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров призвал закрыть Керченский мост, чтобы предотвратить распространение коронавируса на оккупированном полуострове.
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