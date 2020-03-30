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Espreso.tvОбществоНовым министром финансов должны были назначить Сергея Марченко: Раде не хватило трех голосов

Новым министром финансов должны были назначить Сергея Марченко: Раде не хватило трех голосов


фото: rada.gov.ua
Верховная Рада Украины проголосовала за назначение новым главой Министерства финансов Сергея Марченко, однако голосов для этого не хватило

Решение об этом поддержали 223 народных депутата, передает Еспресо.TV

Для принятия решения о назначении Марченко новым министром финансов в парламенте не хватило 3 голосов, т.е. 226 народных избранников должны проголосовать "за".

 
 
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