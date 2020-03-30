На Тернопольщине в одном из районов коронавирусом заразились 25 медиков

30 марта, 2020, 09:05

В Монастырисском районе Тернопольской области по состоянию на 29 марта коронавирусом COVID-19 заразились 25 медиков

Об этом сообщил в Facebook заместитель председателя Монастырисской РГА Павел Дронь.

"На 18:00 в Монастырисском районе инфицированных коронавирусом - 47 человек: г. Монастыриска - 28, с.Швейкив - 7, с.Ковалевка - 5 (1 летальный), с.Горишня Слободка - 2, с. Нижняя Слободка - 2, с.Бертники - 1, с.Чехов - 1, с.Гончаривка - 1. В их числе медперсонала - 25 (7 врачей, 12 медсестер, 6 мл. медсестер), 5 детей, 2 госслужащих, 1 священник, 1 завдетсадом", - написал чиновник.

Заместитель председателя Монастырисской РГА также отметил, что в области не хватает сотрудников для осуществления дезинфекции помещений.

"Сейчас на службе один дезинфектор на 3 района. Он падает с ног. За день поступило сотни звонков по поводу дезинфекции внутренних помещений, под'ездов домов и тому подобное. Люди просят продезинфицировать те дома, где люди на самоизоляции или контактные ", - написал Дронь.

Чиновник также призвал украинцев не лениться самостоятельно мыть помещение, где они живут.

"Чтобы подобных звонков в штаб было меньше, чтобы не отвлекали от работы, я даю такой общий ответ хотя бы тем, кто меня читает: вчера моя жена сшила себе маску, надела резиновые перчатки, взяла моющие средства, которые были в квартире, и вымыла перила, окна, подоконники, лестничные клетки от 1-го этажа до 5-го. Люди, пожалуйста не думайте, что если вы приехали из Италии и теперь на карантине, то вам уже запрещено работать! У нас нет "inserviente", как в Милане!" - написал Дронь.

Напомним, по состоянию на 29 марта в Украине зафиксировали уже 475 случаев заболевания COVID-19.

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