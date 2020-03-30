На Тернопольщине медсестры пишут заявления на увольнение из-за заболеваний медиков коронавирусом
30 марта, 2020, 21:07
В Тернопольской области в Монастырском районе несколько работников среди сестринского персонала написали заявления на увольнение после того, как в районе 25 медиков заразились коронавирусом
Об этом рассказал заместитель главы Монастыриской РГА Павел Дронь, сообщает hromadske .
"Несколько заявлений написано на увольнение. Они, видимо, будут уволены, если они не хотят, и будут приняты на работу другие", - рассказал он.
Он допускает, что вскоре в районе может возникнуть нехватка медперсонала, одновременно на сегодня медиков достаточно.
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- Как сообщалось, в Монастырском районе Тернопольской области по состоянию на утро 28 марта коронавирус обнаружили у 21 медицинского работника. Впоследствии вирус был обнаружен еще у 4 медиков.
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