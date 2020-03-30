На Сумщине зафиксировали еще три случая коронавируса

30 марта, 2020, 15:17

В Сумской области лабораторно подтверждено еще 3 случая заболевания коронавирусом

Об этом сообщает областной штаб по борьбе с коронавирусом.

"Все три человека - женщины в возрасте 59, 61 и 63 года из Конотопского района села Казацкое. Они находятся в больнице, им оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Всего по состоянию на 30 марта в Сумской области подтверждено 9 случаев заболеваний COVID-19: 6 в районе Конотопа, один из которых летальный, второй городе Сумы, первый в городе Ахтырка.

Состояние всех больных стабильное.

В больнице находятся 5 больных, 3 человека на самоизоляции.

Из всех зарегистрированных больных 3 человека вернулись из-за границы (2 - Сумы, 1 -Охтирка). Выявлено 121 контактное лицо, пока все они на самоизоляции и находятся под контролем, а также под контролем работников Национальной полиции Украины.

Всего в Сумском областном лабораторном центре с начала пандемии было зарегистрировано 50 подозрений. Сейчас прорабатывается 14. Остальные подозрений сняты.

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