На сайте Рады появились постановления об увольнении глав МЗ Емца и Минфина Уманского

30 марта, 2020, 09:59

Народные депутаты зарегистрировали в парламенте проекты постановлений об увольнении министра здравоохранения Ильи Емца и министра финансов Игоря Уманского

Проекты постановлений для увольнения Ильи Емца и Игоря Уманского появились на сайте Верховной Рады.

Инициатором проектов постановления является премьер-министр Денис Шмыгаль. Постановления направлены на рассмотрение профильных комитетов.

В то же время зарегистрировали проекты постановлений о назначении министром здравоохранения Максима Степанова - бывшего главы Одесской облгосадминистрации, министром финансов Сергея Марченко и министром энергетики и защиты окружающей среды Ольгу Буславец.

Напомним, также в повестке дня внеочередного заседания парламента указано, что депутаты должны рассмотреть смену министра здравоохранения, министра финансов и министра энергетики. Также на заседании должны рассмотреть изменения в государственный бюджет-2020.

Всего 30 марта Верховная Рада на внеочередном заседании 30 марта должна рассмотреть 13 вопросов, среди которых назначение новых министров и законопроекты для предотвращения распространения коронавирусной болезни.