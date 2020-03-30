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Espreso.tvОбществоНа сайте Рады появились постановления об увольнении глав МЗ Емца и Минфина Уманского

На сайте Рады появились постановления об увольнении глав МЗ Емца и Минфина Уманского

Народные депутаты зарегистрировали в парламенте проекты постановлений об увольнении министра здравоохранения Ильи Емца и министра финансов Игоря Уманского

Проекты постановлений для увольнения Ильи Емца и Игоря Уманского появились на сайте Верховной Рады.

Инициатором проектов постановления является премьер-министр Денис Шмыгаль. Постановления направлены на рассмотрение профильных комитетов.

В то же время зарегистрировали проекты постановлений о назначении министром здравоохранения Максима Степанова - бывшего главы Одесской облгосадминистрации, министром финансов Сергея Марченко и министром энергетики и защиты окружающей среды Ольгу Буславец.

Напомним, также в повестке дня внеочередного заседания парламента указано, что депутаты должны рассмотреть смену министра здравоохранения, министра финансов и министра энергетики. Также на заседании должны рассмотреть изменения в государственный бюджет-2020.

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