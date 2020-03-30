На сайте Рады появились постановления об увольнении глав МЗ Емца и Минфина Уманского
Проекты постановлений для увольнения Ильи Емца и Игоря Уманского появились на сайте Верховной Рады.
Инициатором проектов постановления является премьер-министр Денис Шмыгаль. Постановления направлены на рассмотрение профильных комитетов.
В то же время зарегистрировали проекты постановлений о назначении министром здравоохранения Максима Степанова - бывшего главы Одесской облгосадминистрации, министром финансов Сергея Марченко и министром энергетики и защиты окружающей среды Ольгу Буславец.
Напомним, также в повестке дня внеочередного заседания парламента указано, что депутаты должны рассмотреть смену министра здравоохранения, министра финансов и министра энергетики. Также на заседании должны рассмотреть изменения в государственный бюджет-2020.
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Всего 30 марта Верховная Рада на внеочередном заседании 30 марта должна рассмотреть 13 вопросов, среди которых назначение новых министров и законопроекты для предотвращения распространения коронавирусной болезни.
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