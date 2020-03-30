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Espreso.tvОбществоНа Днепропетровщине зафиксировали еще один случай заражения коронавирусом

На Днепропетровщине зафиксировали еще один случай заражения коронавирусом

На Днепропетровщине лабораторно подтвердили еще один случай коронавируса у жителя Кривого Рога

Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской ОГА.

"На Днепропетровщине лабораторно подтвердили еще один случай коронавируса. COVID-19 обнаружили у жителя Кривого Рога", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в области - 9 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса. Один человек уже выздоровел.

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