На Днепропетровщине зафиксировали еще один случай заражения коронавирусом

30 марта, 2020, 21:48

На Днепропетровщине лабораторно подтвердили еще один случай коронавируса у жителя Кривого Рога

Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской ОГА.

"На Днепропетровщине лабораторно подтвердили еще один случай коронавируса. COVID-19 обнаружили у жителя Кривого Рога", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в области - 9 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса. Один человек уже выздоровел.

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