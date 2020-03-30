На Днепропетровщине зафиксировали еще один случай заражения коронавирусом
30 марта, 2020, 21:48
На Днепропетровщине лабораторно подтвердили еще один случай коронавируса у жителя Кривого Рога
Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской ОГА.
"На Днепропетровщине лабораторно подтвердили еще один случай коронавируса. COVID-19 обнаружили у жителя Кривого Рога", - говорится в сообщении.
Отмечается, что всего в области - 9 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса. Один человек уже выздоровел.
Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine .
Читайте также
-
30 марта, 2020 Виталий Портников: Это развал государства
-
30 марта, 2020 10 фактов об эпидемиях, которые пережила Украина
-
-
-
28 марта, 2020 Неустойчивое украинское правительство отпугивает инвесторов
Читайте также
-
30 марта, 2020 10 фактов об эпидемиях, которые пережила Украина
-
-