Мы голосуем за банковский закон, потому что это момент истины: либо мы спасаем Украину от дефолта, или один олигарх получает себе банк, - Порошенко
Об этом с трибуны Верховной Рады заявил лидер партии, пятый президент Украины Петр Порошенко, пишет пресс-служба партии.
"В оппозиции всегда есть большое количество вопросов к законопроектам власти. Но я хотел бы, чтобы все четко понимали, что поставлено на карту. На карту поставлен дефолт Украины. Как мы к этому пришли - это вопрос третий. Но дефолт - это инфляция, это обесценивание национальных денег, другой курс национальной валюты, резкий рост безработицы, дестабилизация банковской системы. И заплатит за все это украинский народ. Наименее защищенные слои населения. Только для того, чтобы одному олигарху сохранить банк или вернуть банк ", - подчеркнул Порошенко.
"На сегодняшний день - это время истины. И именно поэтому "Европейская Солидарность"и я как ее лидер будем голосовать за этот закон. Призываю всех последовать примеру" Европейской Солидарности ", - подчеркнул Порошенко.
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