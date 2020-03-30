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Espreso.tvОбществоМужчина в Сумах отказался надевать маску в супермаркете, ему грозит штраф от 17 до 34 тыс. грн

Мужчина в Сумах отказался надевать маску в супермаркете, ему грозит штраф от 17 до 34 тыс. грн


фото: reuters
В Сумах сотрудники патрульной полиции составили административный протокол за нарушение карантина на мужчину, который отказался надевать средство индивидуальной защиты органов дыхания в супермаркете

Об этом сообщил пресс-секретарь патрульной полиции в Сумской области Олег Сологуб, передает "УНИАН".

"В супермаркете один из покупателей отказывался надевать защитную маску, а на замечания охранников не реагировал, пытаясь попасть без нее в торговый зал. Охранники вызвали полицию. Патрульные составили на мужчину протокол по ст. 44-3 КоАП, что влечет за собой наложение штрафа в размере от 17 до 34 тыс. грн ", - рассказал Сологуб.

По его информации, происшествие случилось 29 марта.

Протокол патрульные составили за нарушение правил поведения во время карантина, которые 28 марта приняло исполнительный комитет Сумского городского совета. Между тем, нарушителей карантина в целом на Сумщине уже оштрафовали на общую сумму более 100 тыс. грн.

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  • На Сумщине зафиксировали еще три случая коронавируса.

 

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