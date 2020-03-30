Моя тигрица оторвала девушке руку, а я заплатил ей $ 250 тыс .: Тайсон рассказал, почему избавился от "домашнего" любимца

30 марта, 2020, 17:51

Знаменитый боксер Майк Тайсон рассказал шокирующую историю, после которой он решил избавиться от своей тигрицы Кении

Об этом сообщает FightHype.com .

"Кто-то перепрыгнул мой забор туда, где была тигрица, и начал с ней играть. Кения не знала ту леди, поэтому произошел несчастный случай. Девушка прыгнула на ее территорию. Они пытались угрожать мне судом, пока не выяснилось, что та леди сама перепрыгнула мой забор. Когда я увидел, что тигрица оторвала ей руку, то заплатил $ 250 тыс. в то время у меня было много денег ", - рассказал Тайсон.

Бенгальская тигрица Кения жила у американца в течение 16 лет. Майк Тайсон является самым молодым чемпионом мира в тяжелом весе. Завершил спортивную карьеру в 2005 году, имея в своем послужном списке 50 побед (44 нокаутом), 6 поражений.