Люди стали заложниками некомпетентной власти, - Порошенко

30 марта, 2020, 13:02

У Украины было гораздо больше времени для подготовки к эпидемии коронавируса, чем у многих других государств, однако некомпетентная власть его упустила

И теперь украинцы вынуждены по всему миру искать маски, защитные костюмы для медиков и оборудование для больниц. Об этом заявил лидер партии "Европейская Солидарность", пятый Президент Петр Порошенко , пишет пресс-служба партии "ЕС".

Он также отметил, что эпидемия стала дополнительным фактором для обострения экономического кризиса в Украине.

"Год назад экономика была на подъеме - рост ВВП был 4,5%, поступления в бюджет перевыполнялись, а на сегодняшний день де-факто Украину столкнули в пропасть. Мы имеем сокращение ВВП и мы имеем лишение бюджета источников поступления. Де-факто правительственные предложения означают секвестр государственного бюджета. На сегодняшний день мы видим, что к этим факторам, к сожалению, добавилась пандемия ", - констатировал Порошенко.

"Господь дал Украине намного больше времени, чем другим странам, но, к сожалению, также мы вынуждены констатировать, что возможности качественной подготовки к вызовам и угрозам к защите людей власть упустила. На сегодняшний день не хватает всего. Не хватает масок, защитных костюмов для врачей , лекарств, аппаратов искусственной вентиляции легких, тестов на коронавирус. Не хватает многих позиций, и уже во время пандемии этот дефицит не сокращен. И волонтеры, и меценаты ищут по всему миру и в условиях жесткой конкуренции пытаются завезти оборудование и средства для того, чтобы защитить людей", - отметил Петр Порошенко.

"Наша команда закупила и везет в Украину 30 тысяч защитных костюмов для украинских врачей, 800 тысяч масок, очки. И я твердо убежден, что люди не должны быть заложниками некомпетентности власти", - убежден лидер "Европейской Солидарности". Он отметил, что фракция настроена на консолидацию усилий и необходимость законодательно обеспечить защиту медиков, малообеспеченных украинский и спасение экономики.