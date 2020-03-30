 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКИУ: Почти 100 депутатов не дошли на заседание Рады

КИУ: Почти 100 депутатов не дошли на заседание Рады


фото: reuters
По данным регистрации народных депутатов на внеочередном заседании ВР 30 марта в среднем в зале отсутствуют 92 народных депутата

Самая высокая явка в депутатов "Европейской солидарности" - в среднем отсутствуют только 2 депутата из 27 или 8%. В ОПЗЖ отсутствуют 5 депутатов или 10% от состава фракции, об этом пишет "Комитет избирателей Украины" в Facebook .

Посредственные результаты в "Голоса" - в среднем отсутствуют 17% депутатов фракции и "Слуги народа" - в среднем отсутствуют 44 депутата или 18% состава фракции.

Низкие результаты в группы "Доверие" - отсутствуют 29% депутатов. Также отсутствуют 30% внефракционных депутатов.

Зато, самая низкая явка в ВО "Батькивщина" - в среднем отсутствуют 42% депутатов и группы "За будущее" - в среднем отсутствуют 17 депутатов из 22 или 75% состава группы.

Отмечаем, что во время регистрации народных депутатов официально было зарегистрировано 292 народных депутата. Однако впоследствии их количество увеличилось. Поэтому для объективности КИУ было взято результаты голосований за первые 10 решений Верховной Рады, а именно количество отсутствующих по фракциям.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

30 марта, 2020 понедельник

больше новостей

30 марта, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать