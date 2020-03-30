КИУ: Почти 100 депутатов не дошли на заседание Рады
Самая высокая явка в депутатов "Европейской солидарности" - в среднем отсутствуют только 2 депутата из 27 или 8%. В ОПЗЖ отсутствуют 5 депутатов или 10% от состава фракции, об этом пишет "Комитет избирателей Украины" в Facebook .
Посредственные результаты в "Голоса" - в среднем отсутствуют 17% депутатов фракции и "Слуги народа" - в среднем отсутствуют 44 депутата или 18% состава фракции.
Низкие результаты в группы "Доверие" - отсутствуют 29% депутатов. Также отсутствуют 30% внефракционных депутатов.
Зато, самая низкая явка в ВО "Батькивщина" - в среднем отсутствуют 42% депутатов и группы "За будущее" - в среднем отсутствуют 17 депутатов из 22 или 75% состава группы.
Отмечаем, что во время регистрации народных депутатов официально было зарегистрировано 292 народных депутата. Однако впоследствии их количество увеличилось. Поэтому для объективности КИУ было взято результаты голосований за первые 10 решений Верховной Рады, а именно количество отсутствующих по фракциям.
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