Курс валют: гривня за выходные незначительно уступила доллару и евро
30 марта, 2020, 09:38
Национальный банк Украины ослабил официальный курс гривни к доллару и евро на 4 копейки
Об этом говорится в данных НБУ.
Таким образом, официальный курс доллара на 30 марта на уровне 28,18 гривни за доллар.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,90 гривни. По состоянию на 27 марта курс был 30,86 гривни.
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