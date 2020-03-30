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Espreso.tvОбществоКурс валют: гривня за выходные незначительно уступила доллару и евро

Курс валют: гривня за выходные незначительно уступила доллару и евро

Национальный банк Украины ослабил официальный курс гривни к доллару и евро на 4 копейки

Об этом говорится в данных НБУ.

Таким образом, официальный курс доллара на 30 марта на уровне 28,18 гривни за доллар.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,90 гривни. По состоянию на 27 марта курс был 30,86 гривни.

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