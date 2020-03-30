Крест не рисуйте: скандальный украинский боксер странно высказался о коронавирусе
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Instagram боксера.
"Сейчас как еб**ашки ломанутся в магазины, будут толкаться, вырывать друг у друга остатки гречки и точно заразятся даже те, кто еще за эти дни чудом уцелел. Главное, крест не рисуйте дома на дверях оливковым маслом", - написал Редкач.
Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк наказала Ивана Редкача за укус Дэнни Гарсии за плечо во время поединка за статус претендента на титул чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета) в полусреднем весе (до 66,7 кг).
Украинец не сможет год проводить боксерские поединки в США. Также Редкач заплатит $10 тыс. штрафа. Спортсмен имеет право обжаловать это решение.
- Напомним, 26 января Иван Редкач укусил Дэнни Гарсия во время поединка за звание официального претендента на титул чемпиона мира WBC в полусреднем весе.
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