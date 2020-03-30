 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортКрест не рисуйте: скандальный украинский боксер странно высказался о коронавирусе

Крест не рисуйте: скандальный украинский боксер странно высказался о коронавирусе


фото: Getty Images
Украинский боксер Иван Редкач посоветовал "не рисовать крест на двери" из-за пандемии коронавируса

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Instagram боксера.

"Сейчас как еб**ашки ломанутся в магазины, будут толкаться, вырывать друг у друга остатки гречки и точно заразятся даже те, кто еще за эти дни чудом уцелел. Главное, крест не рисуйте дома на дверях оливковым маслом", - написал Редкач.

Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк наказала Ивана Редкача за укус Дэнни Гарсии за плечо во время поединка за статус претендента на титул чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета) в полусреднем весе (до 66,7 кг).

Украинец не сможет год проводить боксерские поединки в США. Также Редкач заплатит $10 тыс. штрафа. Спортсмен имеет право обжаловать это решение.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

30 марта, 2020 понедельник

больше новостей

30 марта, 2020 понедельник

29 марта, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать