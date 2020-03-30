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Espreso.tvОбществоКоронавирус: в Москве запретили выходить из квартир без необходимости

Коронавирус: в Москве запретили выходить из квартир без необходимости

В столице России Москве начиная с понедельника, 30 марта, введен домашний режим самоизоляции для всех жителей независимо от возраста в связи с пандемией коронавируса COVID-19

Об этом сообщает мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте.

Оставлять квартиру разрешается только в случаях:

  • обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью или другой прямой угрозы жизни и здоровью,
  • поездок на работу, если есть обязанность ходить на работу,
  • совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке,
  • выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места жительства (пребывания),
  • необходимости вынести бытовой мусор.
  • После проведения технических и организационных мероприятий выходить можно будет при наличии специального пропуска.

"Постепенно, но неуклонно мы будем усиливать необходимый в этой ситуации контроль", - пишет Собянин.

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По состоянию на 29 марта, в Москве выявлены 1014 случаев коронавируса, 28 больных выздоровели, шестеро умерли.

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