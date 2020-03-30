Коронавирус: в Москве запретили выходить из квартир без необходимости
30 марта, 2020, 10:35
В столице России Москве начиная с понедельника, 30 марта, введен домашний режим самоизоляции для всех жителей независимо от возраста в связи с пандемией коронавируса COVID-19
Об этом сообщает мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте.
Оставлять квартиру разрешается только в случаях:
- обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью или другой прямой угрозы жизни и здоровью,
- поездок на работу, если есть обязанность ходить на работу,
- совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке,
- выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места жительства (пребывания),
- необходимости вынести бытовой мусор.
- После проведения технических и организационных мероприятий выходить можно будет при наличии специального пропуска.
"Постепенно, но неуклонно мы будем усиливать необходимый в этой ситуации контроль", - пишет Собянин.
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По состоянию на 29 марта, в Москве выявлены 1014 случаев коронавируса, 28 больных выздоровели, шестеро умерли.
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