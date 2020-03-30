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Espreso.tvОбществоКартину Ван Гога похитили из закрытого на карантин музея в Нидерландах

Картину Ван Гога похитили из закрытого на карантин музея в Нидерландах

Из музея Singer Laren в Нидерландах, закрытого на карантин в связи с пандемией коронавируса, 30 марта похитили картину Spring Garden Винсента ван Гога
Об этом сообщает Reuters .
 
В музее рассказали, что картина "Весенний сад" была похищена в ночь на 30 марта. Как пояснил директор музея Ян Рудольф где Лорм, что был озадачен, шокирован и расстроен из-за инцидента. По его словам, полотно арендовали у Музея Гронингена.
 
Отмечается, что музей Singer Laren закрыт для посетителей с 12 марта. Известно, что воры попали внутрь около трех часов ночи, разбив стеклянные входные двери. Расследованием занялись правоохранительные органы.
 
На картине 1884 года изображен весенний сад священника в Нуенени, городе, где в то время жил Ван Гог. Стоимость работы не называют.
  • Винсент ван Гог (1853-1890) - нидерландский художник, постимпрессионист.
 
 
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