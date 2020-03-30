Карантин: в Одессе усилят охрану городских учреждений из-за краж

30 марта, 2020, 20:20

Мэр Одессы Геннадий Труханов поручил усилить охрану городских объектов в связи с массовыми кражами, начавшимися из-за карантина

Об этом Труханов заявил на заседании оперативного штаба, передает "Униан".

"Необходимо усилить охрану аптек, других объектов ... Началась массовая кража кабеля, всего, что имеет ценность ... К сожалению, я думаю, что эта ситуация не будет улучшаться", - добавил мэр.

Он отметил, что из-за ограничений, введенных с целью нераспространения коронавируса, ищут "заработок" злоумышленники, которые раньше воровали на рынках, а также квартирные воры. Это происходит в связи с тем, что из-за карантина промтоварные рынки закрыты, а горожане находятся дома.

"Сейчас люди сидят дома ... И мы все понимаем, что это та категория, которая будет искать себе "заработок". Мы должны быть во всеоружии, чтобы гарантировать безопасность в городе всеми возможными способами и помочь в этом государственным ведомствам - Нацгвардии, Нацполиции , патрульной полиции ", - отметил Труханов.

Соответствующее поручение о принятии мер мэр дал директору департамента муниципальной безопасности Одесского горсовета Виктору Кузнецову.

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