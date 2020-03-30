Горячая линия и спецбригады: Ляшко рассказал, куда обращаться в случае отказа в тестировании на коронавирус

30 марта, 2020, 11:22

Главный санврач Виктор Ляшко призвал людей сообщать на горячую линию, если им отказывают в тестировании на коронавирус

Об этом во время брифинга заявил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает Еспресо.TV.

"Мы получаем от населения сообщения о том, что им отказывают в тестировании. Я хочу обратиться ко всем гражданам, которые имеют основания для проведения тестирования. О каждом отказе в тестировании, пожалуйста, сообщайте на горячую линию. Мы на национальном и региональном уровне с специалистами будем рассматривать каждое такое обращение, чтобы максимально обеспечить проведение тестирований всех, кто в этом нуждается", - заявил Ляшко.

В Украине создали 567 мобильных бригад, которые будут выезжать к пациентам для проведения тестирования на коронавирус

"Они (бригады, - ред.) созданы для того, чтобы забирать образцы для проведения тестирования в вирусологических лабораториях методом ПЦР. Сейчас таких бригад создано уже 567. Это именно те бригады, которые будут выезжать на место дислокации пациента и забирать образцы. А потом передавать их в лаборатории, проводят исследования", - сказал Ляшко.

Он добавил, что бригады уже работают, но на первом этапе могут быть "нестыковки". Санврач попросил сообщать о нарушениях в деятельности бригад на горячие линии.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко объяснил, почему не делают ПЦР-тестирование на COVID-19 всех прибывших из-за рубежа.

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