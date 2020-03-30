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Espreso.tvОбществоГолосов хватит, - Верещук о земельном законе

Голосов хватит, - Верещук о земельном законе


фото: Facebook Ірини Верещук
В "Слуге народа" прогнозируют, что Рада примет законопроект о рынке земли

Об этом заявила народный депутат Ирина Верещук, сообщает РБК-Украина.

По ее словам, на голосование народных депутатов сегодня будет влиять две составляющие.

"Во-первых, это само присутствие депутатов. У нас во фракции всего присутствуют 211 депутатов. А во-вторых - это политический вопрос. Если посмотреть на тело закона, оно, в принципе, учитывает пожелания, которые были почему-то не услышаны между первым и вторым чтением до сих пор. Но сейчас, все учтено. Я думаю, что голосов хватит ", - сказала Верещук.

Она добавила, что если будут проголосованы все те поправки, которые сейчас изложены и они будут в раздаточных материалах, то закон может быть принят.

Отметим, что нардепы в ходе рассмотрения законопроекта о рынке земли во втором чтении пошли на технический перерыв до 20:00.

  • Напомним, что 13 ноября 2019 Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект 2178-10, отменяющий запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения.
  • 3 января 2020 года в ВР было подано законопроект об обороте земель сельхозназначения №2178-10 с правками ко второму чтению. Документ предусматривал запрет иностранцам приобретать право собственности на земельные участки - запрет должен утратить силу при условии одобрения продажи земли иностранцам на референдуме.
  • К документу было подано 4018 поправок. Наибольшее количество правок - 3102 - внесли депутаты от ОПЗЖ.
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