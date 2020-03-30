Голосов хватит, - Верещук о земельном законе

30 марта, 2020, 19:56

В "Слуге народа" прогнозируют, что Рада примет законопроект о рынке земли

Об этом заявила народный депутат Ирина Верещук, сообщает РБК-Украина.

По ее словам, на голосование народных депутатов сегодня будет влиять две составляющие.

"Во-первых, это само присутствие депутатов. У нас во фракции всего присутствуют 211 депутатов. А во-вторых - это политический вопрос. Если посмотреть на тело закона, оно, в принципе, учитывает пожелания, которые были почему-то не услышаны между первым и вторым чтением до сих пор. Но сейчас, все учтено. Я думаю, что голосов хватит ", - сказала Верещук.

Она добавила, что если будут проголосованы все те поправки, которые сейчас изложены и они будут в раздаточных материалах, то закон может быть принят.

Отметим, что нардепы в ходе рассмотрения законопроекта о рынке земли во втором чтении пошли на технический перерыв до 20:00.