Эвакуация: 11,5 тыс. украинцев хотят вернуться домой, - МИД
Об этом hromadske сообщил начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций департамента консульской службы МИД Украины Максим Коваленко.
"По состоянию на утро, в Украину вернулись более 145 тысяч украинцев. Еще 11,5 тысяч украинцев хотят вернуться", - заявил Коваленко.
Он добавил, что в 11,5 тыс. украинцев входят те, кто заявил о желании вернуться несколько недель назад и те, кто решили вернуться недавно.
"В Италии более 800 граждан Украины хотят вернуться. В РФ более 1400 украинцев. Эта цифра может быть увеличена или уменьшена в зависимости от ситуации", - отметил Коваленко.
- Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что правительство приняло решение о обязательности соблюдения режима обсервации для украинцев, которые возвращаются из-за границы.
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