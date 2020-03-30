Эвакуация: 11,5 тыс. украинцев хотят вернуться домой, - МИД

30 марта, 2020, 11:35

Из-за пандемии коронавируса из-за рубежа уже эвакуировали 145 тысяч украинцев, еще около 11,5 тысяч хотят вернуться

Об этом hromadske сообщил начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций департамента консульской службы МИД Украины Максим Коваленко.

"По состоянию на утро, в Украину вернулись более 145 тысяч украинцев. Еще 11,5 тысяч украинцев хотят вернуться", - заявил Коваленко.

Он добавил, что в 11,5 тыс. украинцев входят те, кто заявил о желании вернуться несколько недель назад и те, кто решили вернуться недавно.

"В Италии более 800 граждан Украины хотят вернуться. В РФ более 1400 украинцев. Эта цифра может быть увеличена или уменьшена в зависимости от ситуации", - отметил Коваленко.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что правительство приняло решение о обязательности соблюдения режима обсервации для украинцев, которые возвращаются из-за границы.

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