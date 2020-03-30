ЕС выделил 80 млн евро для помощи Украине в борьбе с коронавирусом

30 марта, 2020, 16:10

Европейская комиссия выделяет Украине около 80 млн евро финансовой поддержки на борьбу с коронавирусом и его последствиями

Об этом сообщает представительство ЕС в Украине.

Отмечается, что 80 млн евро будут выделены в рамках первого пакета поддержки. Средства направят на поддержку системы здравоохранения и поддержку экономики Украины. В частности речь идет о поддержке малых и средних предприятий путем предоставления ликвидности, в том числе через международные финансовые учреждения.

Как отметил еврокомиссар Оливер Варга, ЕК поддерживает реакцию Украины на резкое увеличение потребностей в здравоохранении и социальной помощи, а также необходимость защитить бизнес и рабочие места.

"Европейский союз приветствует меры, принятые украинским правительством в ответ на распространение Covid-19. Мы признаем сложность некоторых из этих решений. ЕС будет продолжать поддерживать Украину в этом беспрецедентном кризисе и способствовать ее влиянию на систему здравоохранения, повседневную жизнь людей и экономику, а также подготовить комплекс мер помощи для отдельных стран-партнеров и региона Восточного региона в целом ", - говорится в сообщении.