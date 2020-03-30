Экспресс-тесты выявили 57 инфицированных коронавирусом, - мэр Ивано-Франковска

Об этом сообщил мэр города Руслан Марцинкив в Facebook.

"Проведено 156 экспресс-тестов, из них выявлено 57 положительных результатов. Из них - 37 случаев в центральной городской клинической больницы и 20 случаев в городской клинической больнице №1. 43 из них передано на полимерно-цепной реакции (ПЦР) в соответствующую лабораторию" - сказал Марцинкив.

Коронавирус официально подтвержден у 16 жителей Ивано-Франковска. В общем, в областной инфекционной больнице находится 108 пациентов, из которых 39 - жители города.

Марцинкив также добавил, что в городских стационарных отделениях растет количество больных пневмонией. За последние сутки количество таких увеличилось на 17 человек.

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