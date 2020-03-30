Должности в ОГА и УЗ: журналисты выяснили, что и кому якобы предлагал брат Ермака на записях

30 марта, 2020, 15:34

Журналисты проекта "Схемы" расшифровали якобы записи торговли должностями братом действующего главы Офиса президента Денисом Ермаком

Расследование проекта "Схемы. Коррупция в деталях" обнародовало " Радио Свобода ".

На записях видно, как Денис Ермак встречается с разными кандидатами и проводит собеседования на государственные должности в различных сферах. Он говорит, что его брат - помощник президента, и сам он тоже давно и хорошо знаком с Владимиром Зеленским.

На встречу с Денисом Ермаком претендентов приводит его помощник. А подбирать кадры помогает еще один человек, осуществивший видеозапись.

"Схемы" получили от народного депутата копию этих записей на день раньше (28 марта).

На "пленках", которые есть в распоряжении "Схем", нет четко зафиксированной передачи денег непосредственно самому Денису Ермаку. Но помощник Ермака и автор съемки между собой подробно обсуждают, сколько будет стоить кандидату та или иная должность и как распределяется полученная прибыль между участниками схемы, включая долю брата нынешнего главы ОП.

События, которые попали на видео, датированные концом августа - началом октября 2019 года. Это - старт сезона в полностью обновленной политической реальности: завершились выборы в Верховную Раду, куда президент Владимир Зеленский провел 254 народных депутата.

Офисом президента руководит Андрей Богдан , в то время как Андрей Ермак остается на менее заметной должности помощника Зеленского.

"Мы сейчас встречаемся с Денисом. Андрей - его брат. У них так выстроена система безопасности", - именно так чаще всего на различных видео представляют Дениса Ермака.

А вот как сам Денис характеризует свою роль на этих видеозаписях: "Это то, что мы можем предложить. Первым лицам показать вашу программу. Дать рекомендации и отправить на разговор".

На видеозаписи, датированной 16 сентября, Денис проводит собеседование с кандидатом на руководящую должность в "Укрзализныци".

Встреча проходит в столичной кофейне. Денис Ермак представляет себя собеседнику.

"Я и брат - брат помощника (в то время - ред.) Владимира Александровича, мы дружим много лет. Я решил, что, учитывая большое количество идей, людей, резюме, "договорняков", кто-то носит в сумках, в чемоданах и т.д. - мы решили сделать такую небольшую, но такую независимую группу влияния и отбирать людей, проекты, которые мы действительно "пропустили" через себя. (...) Учитывая мои дружеские отношения и должность брата, я имею возможность лично, практически в любое время , знакомить президента, премьер-министра с какими-то идеями, которыми я не "фонтанирую", потому что через 5 встреч в день все уже будут уставший, но, тем не менее, я отбираю из того, что есть ", - говорит он.

На "пленках" видно, что в этот день к Денису приходит ряд других кандидатов. Денис Ермак просит их рассказать о том, какие у них есть реформаторские идеи и почему им не удавалось это сделать на предыдущих должностях.

За два дня до этого, 14 сентября, в субботу, Денис проводит ряд собеседований в кафе на бульваре Дружбы Народов в Киеве, недалеко от места своей регистрации. В частности, на главу Тернопольской облгосадминистрации, которая на тот момент не имела своего руководителя. На собеседование приходит вот этот человек.

Это - Руслан Комар-Черный, который на тот момент уже подал свою декларацию как претендент на должность главы Тернопольской ОГА. При Януковиче он руководил одним из районов Тернопольщины. В конце концов, Зеленский назначил другого человека на должность главы ОГА.

Во время разговора с журналистом Руслан Комар-Черный не захотел предоставить комментариев и попросил сбросить ему видео, о котором идет речь. После этого он на сообщения не отвечал.

А это - Анатолий Хмилькивский. На видеозаписи, датированном 22 августа 2019, он встречается с Денисом Ермаком, чтобы обсудить его возможную работу в Одесском регионе. Черкащанин, во время собеседования он рассказал о своем опыте работы с фондовым рынком, строительством и инвестициями - в частности, в 2015-2017 годах он руководил Агентством развития Черкасской области Черкасского областного совета. Интересовался должности "зама по экономике" в Одесской области - очевидно, речь шла о заместителе главы Одесской ОГА. О деньгах - в качестве оплаты за кресло - на этой встрече не было. В конце концов, назначен на эту должность Хмилькивский так и не был.

В комментарии журналистам Анатолий Хмилькивский сначала сказал: "Первый раз об этом слышу абсолютно. Вы, наверное, ошиблись". Впрочем, потом подтвердил все факты трудовой биографии, которые он озвучивал во время собеседования, зафиксированной на видео: "Я не помню этого случая. Я как общественно-политический деятель и человек из бизнеса общаюсь с разными людьми на разные темы. Если я общался с человеком, не зная, что это Ермак, допускаю эту ситуацию ... Если говорить о том, предлагали ли мне должность заместителя в какой-то области, например, по фамилии Ермак - нет, не предлагали ".

После самого Дениса Ермака второй ключевой фигурой на записях есть его помощник.

Именно он составляет график встреч и согласовывает, кто попадет на собеседование, а кто нет. В разговорах он откровенно рассказывает, что его цель - это получение денег.

После одной из встреч он подробно описывает, как распределились средства только за ее организацию: "Я себе вот из этой суммы беру "трешку", Денису идет "пятерка". Почему? Потому что мы пошли в сторону - а он дальше х * ** ть ".

Из разговоров понятно, что помощника Ермака зовут Сергей.

"Схемам" удалось установить его личность.

Это - Шумский Сергей Зиновьевич.

Шумский - из Червонограда Львовской области. Во время разговоров Денис Ермак рассказывает, что они с ним познакомились на войне.

Сергей Шумский рассказывает на записях, что служба проходила "недалеко от Донецка".

Они с Ермаком вместе получали награду 5-й роты "Донецк" полка "Днепр-1" в 2016-м.

Сейчас Денис Ермак и Сергей Шумский основали вместе общественную организацию (ОО).

Во время одной из бесед Сергей описывает, зачем им эта ОО:

- Смотри, сейчас будет ООшка. Вот уже буквально до среды. Будет офис. И мы сможем уже туда, не парясь, людей заводить.

- Ну да. Кафе - такое.

- И чисто благотворительные взносы на ОО, б ** дь, по красоте.

- Как будет называться ООшка? "Зеленая Украина"?

- Нет. Сейчас тебе скажу: "Содействие ...", то там, б ** дь ... сейчас скажу. "Украинское бюро национального развития".

Этот разговор на видео датирован 30 сентября.

5 сентября Сергей рассказывает мужчине, который снимает его на скрытую камеру, что они с Денисом Ермаком были в Иране, где получили от местной компании предложение выхода на украинский рынок для получения бюджетных подрядов на тендерах.

"Они просят помочь выиграть тендеры на строительство. Интересуют цифры от 20 "лямов" и выше. Лучше 50. Денис выигрыш тендера обеспечит. Деньги "рвем" на три части", - говорит он собеседнику.

И просит его придумать схему, как обойти санкции: "Денис тоже не юрист, Денис экономист. Как их лучше провести, страна под санкциями?"

Третий ключевой фигурант "пленок Ермака" - это человек, который и ведет всю скрытую съемку. Причем он не просто попадает в нужное место в нужное время.

На записях человек активно участвует в организации собеседований и предлагает кандидатов Сергею Шумскому, который впоследствии составляет график их приема у Дениса Ермака.

Сергей Шумский ведет себя с автором съемки очень доверчиво, в деталях рассказывает все планы и схемы и советуется с ним по финансовым и юридическим вопросам.

"Схемам" удалось установить, что мужчину, который вел запись, зовут Дмитрий Александрович Штанько. Ему 39 лет, и он родом из Харькова. Окончил Харьковский национальный университет внутренних дел.

Он владелец нескольких компаний - в сфере предоставления финансовых услуг в аграрной отрасли. Об одной из своих агрофирм в Ровенской области он вскользь упоминает на записях от 23 сентября, после собеседования кандидата на голову Сарненской налоговой службы, в которую он "отправлял директора". О его причастности к сфере агро свидетельствует и его активное участие в переговорах о кандидатах на головы госпредприятий Национальной академии аграрных наук.

Фото видео - "Схемы"

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