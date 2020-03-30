Доходы госбюджета 2020 предлагают уменьшить на 123 млрд

30 марта, 2020, 12:05

Кабинет министров Украины предлагает уменьшить доходы государственного бюджета Украины на 122,9 млрд грн в законопроекте об изменениях в бюджет на 2020 год из-за коронавируса

Об этом говорится в тексте законопроекта на сайте Верховной Рады Украины.

Законопроектом предусмотрено, что доходы общего фонда бюджета должны уменьшиться на 121,77 млрд грн гривень, доходы специального фонда - на 1,17 млрд грн.

В частности, правительство предполагает, что недополучит:

18,5 млрд грн налога на доходы (НДФЛ) из-за замедления роста зарплат;

20,7 млрд грн налога на прибыль предприятий из-за ухудшения финансовых результатов;

22,8 млрд грн рентной платы за пользование недрами из-за падения цен на газ;

12,4 млрд грн акцизов с табачных изделий из-за уменьшения объемов их производства;

67,1 млрд грн налога на добавленную стоимость (как импортных товаров, так и изготовленных в Украине) из-за уменьшения деловой активности и объемов импорта товаров в Украину;

3,6 млрд грн государственной пошлины из-за падения импорта.

Вместе с тем, правительство увеличило поступления в бюджет от государственных компаний на 26,7 млрд грн.