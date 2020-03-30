Доходы госбюджета 2020 предлагают уменьшить на 123 млрд
Об этом говорится в тексте законопроекта на сайте Верховной Рады Украины.
Законопроектом предусмотрено, что доходы общего фонда бюджета должны уменьшиться на 121,77 млрд грн гривень, доходы специального фонда - на 1,17 млрд грн.
В частности, правительство предполагает, что недополучит:
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18,5 млрд грн налога на доходы (НДФЛ) из-за замедления роста зарплат;
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20,7 млрд грн налога на прибыль предприятий из-за ухудшения финансовых результатов;
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22,8 млрд грн рентной платы за пользование недрами из-за падения цен на газ;
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12,4 млрд грн акцизов с табачных изделий из-за уменьшения объемов их производства;
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67,1 млрд грн налога на добавленную стоимость (как импортных товаров, так и изготовленных в Украине) из-за уменьшения деловой активности и объемов импорта товаров в Украину;
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3,6 млрд грн государственной пошлины из-за падения импорта.
Вместе с тем, правительство увеличило поступления в бюджет от государственных компаний на 26,7 млрд грн.
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