Договорятся с ООН: правительство планирует передать в ОРДЛО средства защиты от коронавируса, - Резников

30 марта, 2020, 07:57

Кабинет министров планирует передать на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей средства защиты от коронавируса

Об этом заявил вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, передает "РБК-Украина" .

"Согласно Конституции, каждый гражданин Украины подлежит защите. Наша задача-обеспечить всех граждан Украины тестами, защитными масками, медицинской помощью - всем, что необходимо. В том числе, конечно, и наших граждан, проживающих на временно оккупированной территории", - сказал Резников.

Чиновник пояснил, что для передачи средств защиты от болезни правительство будет договариваться с ООН и Международным комитетом Красного Креста.

"Каким образом это сделать технически? Мы будем предлагать гуманитарные конвои, будем просить Международный комитет Красного Креста, гуманитарные миссии ООН это сделать", - пояснил Резников.