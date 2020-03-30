Договорятся с ООН: правительство планирует передать в ОРДЛО средства защиты от коронавируса, - Резников
Об этом заявил вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, передает "РБК-Украина" .
"Согласно Конституции, каждый гражданин Украины подлежит защите. Наша задача-обеспечить всех граждан Украины тестами, защитными масками, медицинской помощью - всем, что необходимо. В том числе, конечно, и наших граждан, проживающих на временно оккупированной территории", - сказал Резников.
Чиновник пояснил, что для передачи средств защиты от болезни правительство будет договариваться с ООН и Международным комитетом Красного Креста.
"Каким образом это сделать технически? Мы будем предлагать гуманитарные конвои, будем просить Международный комитет Красного Креста, гуманитарные миссии ООН это сделать", - пояснил Резников.
- Напомним, по состоянию на 29 марта в Украине зафиксировали уже 475 случаев заболевания COVID-19.
Читайте также
-
23 марта, 2020 Виталий Портников: Нет смысла в диалоге с марионетками
-
22 марта, 2020 "Исторический музей" у себя на кухне. Биография лимона
-
-
28 марта, 2020 Неустойчивое украинское правительство отпугивает инвесторов
-
Читайте также
-
22 марта, 2020 "Исторический музей" у себя на кухне. Биография лимона
-
-
28 марта, 2020 Неустойчивое украинское правительство отпугивает инвесторов