Британскую контрразведку МИ-5 возглавил куратор дела о покушении на Скрипаля

30 марта, 2020, 15:52

Новым главой британской контрразведкой службы МИ-5 назначен Кен МакКаллум, который занимает должность заместителя нынешнего руководителя службы

Об этом сообщает BBC.

Карьерный офицер разведки с 25-летним стажем, он руководил расследованием покушения на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля.

МакКаллум также занимался противодействием терроризму в Северной Ирландии, обеспечением безопасности Олимпиады-2012 в Лондоне и борьбой с киберугрозами.

О назначении в понедельник объявила Прити Пател, министр внутренних дел Великобритании.

На новой должности перед Маккаллумом встанет вызов коронавируса, а также изменчивый характер угроз от террористов и иностранных разведок, пишет Гордон Корера, корреспондент Би-би-си по вопросам безопасности.

Сейчас МакКаллум занимает пост заместителя главы МИ-5 Эндрю Паркера, который идет в апреле на пенсию.

В заявлении МИ-5 говорится, что МакКаллум прослужил в ней почти 25 лет и работал на разных направлениях разведки и национальной безопасности.

В 2017 году МакКаллум занял должность заместителя главы разведслужбы. В его полномочия вошло управление всей оперативной работой и расследованиями агентства.

На этой позиции он руководил расследованием террористических атак 2017 года, а в 2018 году - ответом МИ-5 на отравление бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля.

К этому МакКаллум занимался террористическими угрозами, связанными с Северной Ирландией, а также исламским экстремизмом и кибербезопасностью.

В 2012 году он отвечал за борьбу с терроризмом накануне и во время Олимпийских игр в Лондоне.

Следующее великое назначение в аппарате национальной безопасности Великобритании - новый шеф МИ-6, разведывательной службы (именно эту должность занимает персонаж "М" в романах и фильмах о Джеймсе Бонде). На данный момент на нее нет очевидного претендента, пишет корреспондент Би-би-си Гордон Корера.

МИ-5 была основана в 1909 году для противодействия немецкой разведке накануне Первой мировой войны. Спецслужба занимается контрразведкой и борьбой с терроризмом.

Во время Второй мировой войны МИ-5 занималась перехватом информации у нацистов, а с начала холодной войны боролась с советской разведкой.

В течение 1990-х ключевыми направлениями работы службы стали сначала угрозы террористов Северной Ирландии, а затем - от исламских экстремистов.