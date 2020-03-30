Британскую контрразведку МИ-5 возглавил куратор дела о покушении на Скрипаля
Об этом сообщает BBC.
Карьерный офицер разведки с 25-летним стажем, он руководил расследованием покушения на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля.
МакКаллум также занимался противодействием терроризму в Северной Ирландии, обеспечением безопасности Олимпиады-2012 в Лондоне и борьбой с киберугрозами.
О назначении в понедельник объявила Прити Пател, министр внутренних дел Великобритании.
На новой должности перед Маккаллумом встанет вызов коронавируса, а также изменчивый характер угроз от террористов и иностранных разведок, пишет Гордон Корера, корреспондент Би-би-си по вопросам безопасности.
Сейчас МакКаллум занимает пост заместителя главы МИ-5 Эндрю Паркера, который идет в апреле на пенсию.
В заявлении МИ-5 говорится, что МакКаллум прослужил в ней почти 25 лет и работал на разных направлениях разведки и национальной безопасности.
В 2017 году МакКаллум занял должность заместителя главы разведслужбы. В его полномочия вошло управление всей оперативной работой и расследованиями агентства.
На этой позиции он руководил расследованием террористических атак 2017 года, а в 2018 году - ответом МИ-5 на отравление бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля.
К этому МакКаллум занимался террористическими угрозами, связанными с Северной Ирландией, а также исламским экстремизмом и кибербезопасностью.
В 2012 году он отвечал за борьбу с терроризмом накануне и во время Олимпийских игр в Лондоне.
Следующее великое назначение в аппарате национальной безопасности Великобритании - новый шеф МИ-6, разведывательной службы (именно эту должность занимает персонаж "М" в романах и фильмах о Джеймсе Бонде). На данный момент на нее нет очевидного претендента, пишет корреспондент Би-би-си Гордон Корера.
МИ-5 была основана в 1909 году для противодействия немецкой разведке накануне Первой мировой войны. Спецслужба занимается контрразведкой и борьбой с терроризмом.
Во время Второй мировой войны МИ-5 занималась перехватом информации у нацистов, а с начала холодной войны боролась с советской разведкой.
В течение 1990-х ключевыми направлениями работы службы стали сначала угрозы террористов Северной Ирландии, а затем - от исламских экстремистов.
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