Борьба с контрафактом дает результат: план по акцизам перевыполнен почти на 20%, - Верланов
Об этом информирует ГНС.
Таким образом, как отметили в налоговой, по состоянию на 30 марта индикативные показатели по акцизному налогу с ЛВП за I квартал уже выполнен на 100,9% (+11,100000 млн грн).
"Усиление контроля за производством ликероводочной продукции плюс системная борьба с контрафактным алкоголем в розничной сети, которую мы вели в течение последних трех месяцев, дали результат. Мероприятия, проводимые налоговой вместе с правоохранительными органами и местными властями, привели к стремительному увеличению бюджетных поступлений от акцизного налога ", - заявил глава ГНС Сергей Верланов.
"Детенизация рынка водочных изделий важна не только с точки зрения наполнения бюджета. Ведь производство и торговля контрафактом - это еще и прямая опасность для здоровья потребителей", - подчеркнул глава налоговой
Сообщается, что с момента своего создания в декабре 2019 года Департамент контроля за оборотом и налогообложением подакцизных товаров Государственной налоговой службы начал системную борьбу с нелегальным производством и оборотом ликероводочной продукции (ЛВП). Как результат, значительно выросли поступления в бюджет акцизного налога от ЛВП.
Напомним, В марте план по поступлениям акцизного налога из спирта в бюджет уже перевыполнен почти в 6 раз .
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