Борьба с контрафактом дает результат: план по акцизам перевыполнен почти на 20%, - Верланов

30 марта, 2020, 17:59

Поступления в общий фонд госбюджета по акцизному налогу с ликероводочной продукции (ЛВП) уже сегодня составляют 541, 4 млн грн, что на 19,2% (+87,3 грн) больше поступлений всего марта 2019 года. При этом, индикативные показатели за март уже перевыполнены на 18,3% (+83,8 млн гривен)

Об этом информирует ГНС.

Таким образом, как отметили в налоговой, по состоянию на 30 марта индикативные показатели по акцизному налогу с ЛВП за I квартал уже выполнен на 100,9% (+11,100000 млн грн).

"Усиление контроля за производством ликероводочной продукции плюс системная борьба с контрафактным алкоголем в розничной сети, которую мы вели в течение последних трех месяцев, дали результат. Мероприятия, проводимые налоговой вместе с правоохранительными органами и местными властями, привели к стремительному увеличению бюджетных поступлений от акцизного налога ", - заявил глава ГНС Сергей Верланов.

"Детенизация рынка водочных изделий важна не только с точки зрения наполнения бюджета. Ведь производство и торговля контрафактом - это еще и прямая опасность для здоровья потребителей", - подчеркнул глава налоговой

Сообщается, что с момента своего создания в декабре 2019 года Департамент контроля за оборотом и налогообложением подакцизных товаров Государственной налоговой службы начал системную борьбу с нелегальным производством и оборотом ликероводочной продукции (ЛВП). Как результат, значительно выросли поступления в бюджет акцизного налога от ЛВП.

Напомним, В марте план по поступлениям акцизного налога из спирта в бюджет уже перевыполнен почти в 6 раз .