Алексей Калиниченко: Скандал вокруг братьев Ермаков повторяет историю Свинарчуков-Гладковских

30 марта, 2020, 18:55

Скандал вокруг истории с "бизнесом на должностях" братьев Ермаков повторяет историю Свинарчуков-Гладковских, завершившую период президентства Порошенко и что сегодня ложится тенью на политические перспективы президента Зеленского

Такое мнение выразил политический аналитик Алексей Калиниченко в блоге на сайте "Корреспондент".

"Было бы неплохо, чтобы президент Зеленский публично в одном из своих обращений к украинцам прокомментировал происходящее в его окружении. А то получается, что люди Зе-команды собачатся между собой, обвиняя один другого в серьезных преступлениях, а тот, под чьим именем все они попали во власть, молчит", - заявил аналитик.

Калиниченко считает, что без своего высокопоставленного брата Андрея Еркама, который является руководителем Офиса президента Украины, Денис Ермак вряд ли бы смог "решать вопросы".

"Проблема усугубляется еще и тем, что кроме того, что Андрей Ермак является руководителем Офиса президента Украины, так он одновременно с этим является членом Наблюдательного совета «Укроборонпрома» (как тут не вспомнить «Свиноборонпром») и участвует в переговорах с Москвой. А это уже напрямую связано с национальной безопасностью. Кстати, в своё время даже Порошенко додумался отстранить Гладковского от выполняемых обязанностей на время расследования. Если Зеленский не отреагирует на скандал, бросающий тень на главу его Офиса, то у людей начнет складываться впечатление, что президент покрывает своих подчиненных", - заявил Калиниченко.

Напомним, 29 марта народный депутат от "Слуги народа" Гео Лерос обнародовал несколько видео, на которых брат главы Офиса президента Денис Ермак обсуждает вопрос назначения на различные государственные должности, в разговоре называются различные суммы.

Андрей Ермак назвал клеветой видеозаписи, опубликованные Леросом и обещал подать соответствующие заявления в СБУ и ГБР. В ответ на это Лерос обнародовал еще ряд видео с Ермаком и направил флэшку с видео в НАБУ.