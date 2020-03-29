За неделю украинские военные уничтожили на Донбассе 5 оккупантов, еще 25 - ранены
29 марта, 2020, 19:46
За период с 23 по 29 марта на Донбассе пять российских оккупантов были уничтожены, 25-й - ранены и травмированы
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
Командование операции Объединенных сил отметило, что в случае угрозы жизни и здоровью украинских военнослужащих наши подразделения всегда дают адекватный ответ, открывая огонь по противнику.
Так, по подтвержденным данным разведки, потери российско-оккупационных войск за текущую неделю составили: погибшие - 5 человек; раненые и травмированые - 25 человек.
Также оккупанты потеряли две единицы техники - бронированную машину пехоты и грузовой автомобиль "Урал".
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