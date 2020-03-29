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Espreso.tvОперація об'єднаних силЗа неделю украинские военные уничтожили на Донбассе 5 оккупантов, еще 25 - ранены

За неделю украинские военные уничтожили на Донбассе 5 оккупантов, еще 25 - ранены


фото: Укрінформ
За период с 23 по 29 марта на Донбассе пять российских оккупантов были уничтожены, 25-й - ранены и травмированы

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Командование операции Объединенных сил отметило, что в случае угрозы жизни и здоровью украинских военнослужащих наши подразделения всегда дают адекватный ответ, открывая огонь по противнику.

Так, по подтвержденным данным разведки, потери российско-оккупационных войск за текущую неделю составили: погибшие - 5 человек; раненые и травмированые - 25 человек.

Также оккупанты потеряли две единицы техники - бронированную машину пехоты и грузовой автомобиль "Урал".

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