В Израиле вынужденным безработным из-за Covid-19 выплачивают до $ 1700 помощи, а пенсионерам местные власти доставляет горячие обеды

29 марта, 2020, 08:06

Тем израильтянам, которые с началом общегосударственного карантина потеряли место трудоустройства, назначено пособие от государства в размере от 1,5 тыс. до 6 тыс. шекелей. Работы пока осталось 20% трудоспособного населения

Об этом с места событий рассказала журналистка Александра Малкес во время прямого включения в эфире программы "Pro здоровье" с Ириной Коваль, которая 28 марта 2020 года вышла на Еспресо.TV .

Отметим, что текущий курс шекеля к американскому доллару составляет 1 к 0,28. Таким образом госпомощь колеблется в пределах от $ 420 до $ 1682, а средняя зарплата в стране до начала пандемии Covid-19 по данным Центрального бюро статистики составила $ 2700 - $ 2800.

"На 6 тыс. можно как-то прожить. На 1,5 тис.невозможно прожить, но люди пытаются как-то это перенести", - пояснила Малкес.

"Люди сплотились, пытаются друг другу помогать. Очень большая волонтерская идет волна", - добавила журналистка. В частности, это касается доставки продуктов и помощи с детьми, так как последние две недели детские сады и школы не работают.

"Очень большая помощь идет людям пожилого возраста. Кроме того, что они имеют социальных работников, которые каждый день приходят что-то делают, местные мэрии подняли все списки пенсионеров и им доставляют горячие готовые обеды домой. Чтобы они не толкались по продуктивности магазинах. Это очень большой шаг. Это очень приятно, когда там людям нет нужды стоять в очереди ", - рассказала Малкес.

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