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Espreso.tvОбществоВ ВСУ на изоляции 172 бойца, случаев Covid-19 нет

В ВСУ на изоляции 172 бойца, случаев Covid-19 нет

По состоянию на утро воскресенья, 29 марта 2020 года, в Вооруженных Силах Украины случаев заболевания коронавирусом не зафиксировано, в самоизоляции находятся 172 человека

Об этом со ссылкой на пресс-служб Медицинских сил ВСУ сообщает Еспресо.TV .

"На 7:00 29 марта в Вооруженных силах Украины случаев заболевания острой респираторной болезнью, вызванной коронавирусом типа COVID-19 не зарегистрированы. На изоляции (в частности самоизоляции) - 172 человека", - проинформировали военные медики.

В командовании уточнили, что количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в течение ближайших 4 суток - 58 человек.

 

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