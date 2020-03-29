В ВСУ на изоляции 172 бойца, случаев Covid-19 нет
29 марта, 2020, 10:53
По состоянию на утро воскресенья, 29 марта 2020 года, в Вооруженных Силах Украины случаев заболевания коронавирусом не зафиксировано, в самоизоляции находятся 172 человека
Об этом со ссылкой на пресс-служб Медицинских сил ВСУ сообщает Еспресо.TV .
"На 7:00 29 марта в Вооруженных силах Украины случаев заболевания острой респираторной болезнью, вызванной коронавирусом типа COVID-19 не зарегистрированы. На изоляции (в частности самоизоляции) - 172 человека", - проинформировали военные медики.
В командовании уточнили, что количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в течение ближайших 4 суток - 58 человек.
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