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Espreso.tvОбществоВ Украине появился агрегатор всеукраинских и региональных электронных сервисов E-GOV

В Украине появился агрегатор всеукраинских и региональных электронных сервисов E-GOV

В Украине начал работу агрегатор всех всеукраинских и региональных сервисов E-Gov. На платформе собраны все решения электронного правительства в Украине. Для того чтобы найти любой e-service, нужно зайти на сайт и выбрать конкретную услугу или область, в которой необходимо ее получить

В команде проекта заявляют, что главная цель E-Gov - это популяризация сервисов электронного правительства в Украине, обучение людей цифровизации и упрощение процесса поиска информации. Ведь теперь для того, чтобы найти желаемый сервис, достаточно зайти на сайт, а не собирать информацию в Сети самостоятельно.

"Ситуация, которую последние несколько недель мы наблюдаем вокруг пандемии в связи с коронавирусом еще раз показала нам, насколько сервисы электронного правительства важны. Если раньше люди могли выбирать между тем, чтобы тратить по несколько часов на бюрократические процедуры и очереди и тем, чтобы получить услугу онлайн, то сейчас у них даже не осталось выбора. Поэтому важно быть готовыми к изменениям, развивать сервисы электронного правительства, открывать реестры, убирать справки, обучать людей пользоваться интернетом и компьютером. Сейчас все необходимые электронные услуги собраны на одной платформе, информация на которой будет постоянно проверяться актуальность. Это значительно ускорит диджитализацию общества и создаст новые привычки", - объясняет основатель платформы E-Gov Игорь Николаев.

В каждом региональном центре находится представительство платформы, задача которого оперативно сообщать обо всех изменениях и обновлениях в области.

Также платформа поддерживает создание новых сервисов и принимает заявки на предоставление грантов на реализацию решений реальных проблем в сфере egov. Для того, чтобы получить грант, необходимо иметь минимально разработанный концепт проекта, который решает четкую проблему и который можно масштабировать, а также команду, которая покажет свою способность развивать этот проект.

Так как сфера электронного правительства активно развивается, команда E-Gov постоянно работает над обновлением существующих сервисов и добавлением новых. Для того чтобы разместить отсутствует сервис на сайте, достаточно заполнить форму и отправить заявку команде E-Gov. Команда проверит его и сделает, если сервис соответствует критериям.

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