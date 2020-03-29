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Espreso.tvОбществоУкраинцы, прилетеdibt из Вьетнама, отказались от обсервации и пытались cбежать из "Борисполя". ВИДЕО

Украинцы, прилетеdibt из Вьетнама, отказались от обсервации и пытались cбежать из "Борисполя". ВИДЕО


фото: facebook
Украинцы, которые прилетели из Вьетнама, отказались от обязательной обсервации и пытались cбежать из аэропорта "Борисполь"

Об этом сообщил журналист Виталий Глагола в facebook.

"Ситуация следующая. Киев, аэропорт "Борисполь", рейс из Вьетнама только что прилетел. Украинцы, прилетевшие в страну отказываются от обсервации и вырываются из аэропорта. Только что. Приехала полиция и Нацгвардия, но не сильно помогает", - написал Глагола.

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