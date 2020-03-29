Украинцы, прилетеdibt из Вьетнама, отказались от обсервации и пытались cбежать из "Борисполя". ВИДЕО

29 марта, 2020, 21:51

Украинцы, которые прилетели из Вьетнама, отказались от обязательной обсервации и пытались cбежать из аэропорта "Борисполь"

Об этом сообщил журналист Виталий Глагола в facebook.

"Ситуация следующая. Киев, аэропорт "Борисполь", рейс из Вьетнама только что прилетел. Украинцы, прилетевшие в страну отказываются от обсервации и вырываются из аэропорта. Только что. Приехала полиция и Нацгвардия, но не сильно помогает", - написал Глагола.

28 марта министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что граждан, которые будут возвращаться в Украину из-за границы, ждет принудительная обсервация.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine