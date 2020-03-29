Синоптик Наталья Диденко предупредила о похолодании и мокром снеге

29 марта, 2020, 20:02

С понедельника, 30 марта, в Украине ожидается существенное похолодание, на западе и севере - мокрый снег

Об этом синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко сообщила в facebook.

"Сегодня в Украине чуть ли не лето, хотя перевели часы, значит, действительно, лето. А уже завтра выпадет снег! Ведь к нам с понедельника придет существенное похолодание. В западных областях завтра столбики термометров, как нежные цветы, склонят головки до +2...+6 градусов. на севере, включительно с Винницкой областью, похолодает до +4...+10 градусов. В большинстве центральных областей, на востоке и юге еще задержится теплая погода, +12...+17 градусов", - написала Наталья Диденко.

По ее словам, атмосферный фронт принесет дожди, на западе и севере с мокрым снегом. Южная часть и восточные области Украины избежат каких-либо серьезных осадков. Холод придет с порывистым северным и северо-восточным ветром.

"В Киеве понедельник ожидается облачным, влажным (может чуть даже полетать небольшой снег) и холодным, максимальная температура воздуха 30 марта снизится против воскресных конфеток-градусов до +7...+9. Вторник в столице уже подует ночным морозцем и дневными слабыми +2...+4 градусами", - предупредила Наталья Диденко.

Вместе с тем она добавила, что потепление возобновится с четверга, 2 апреля.