Синоптик Наталья Диденко предупредила о похолодании и мокром снеге
Об этом синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко сообщила в facebook.
"Сегодня в Украине чуть ли не лето, хотя перевели часы, значит, действительно, лето. А уже завтра выпадет снег! Ведь к нам с понедельника придет существенное похолодание. В западных областях завтра столбики термометров, как нежные цветы, склонят головки до +2...+6 градусов. на севере, включительно с Винницкой областью, похолодает до +4...+10 градусов. В большинстве центральных областей, на востоке и юге еще задержится теплая погода, +12...+17 градусов", - написала Наталья Диденко.
По ее словам, атмосферный фронт принесет дожди, на западе и севере с мокрым снегом. Южная часть и восточные области Украины избежат каких-либо серьезных осадков. Холод придет с порывистым северным и северо-восточным ветром.
"В Киеве понедельник ожидается облачным, влажным (может чуть даже полетать небольшой снег) и холодным, максимальная температура воздуха 30 марта снизится против воскресных конфеток-градусов до +7...+9. Вторник в столице уже подует ночным морозцем и дневными слабыми +2...+4 градусами", - предупредила Наталья Диденко.
Вместе с тем она добавила, что потепление возобновится с четверга, 2 апреля.
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