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Espreso.tvОбществоСпецпоезд "Москва-Киев" привез 700 украинцев

Спецпоезд "Москва-Киев" привез 700 украинцев

Утром в воскресенье, 29 марта 2020 года, в Киев из Москвы прибыл спецпоезд, которым вернулись около 700 граждан Украины

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Цензор.НЕТ .

Пассажиров встречали сотрудники ГПСУ в защитных костюмах. Они ходили вагонами и проводили температурный скрининг.

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Немало пассажиров поезда были в защитных масках, но не все.

Сейчас все прибывшие уже разъехались по домам.

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