Спецпоезд "Москва-Киев" привез 700 украинцев
29 марта, 2020, 11:23
Утром в воскресенье, 29 марта 2020 года, в Киев из Москвы прибыл спецпоезд, которым вернулись около 700 граждан Украины
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Цензор.НЕТ .
Пассажиров встречали сотрудники ГПСУ в защитных костюмах. Они ходили вагонами и проводили температурный скрининг.
Читайте также: Виталий Портников: выживание - вопрос солидарности
Немало пассажиров поезда были в защитных масках, но не все.
Сейчас все прибывшие уже разъехались по домам.
Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine
Читайте также
-
-
23 марта, 2020 Виталий Портников: Нет смысла в диалоге с марионетками
-
22 марта, 2020 "Исторический музей" у себя на кухне. Биография лимона
-
-
28 марта, 2020 Неустойчивое украинское правительство отпугивает инвесторов
Читайте также
-
23 марта, 2020 Виталий Портников: Нет смысла в диалоге с марионетками
-
22 марта, 2020 "Исторический музей" у себя на кухне. Биография лимона
-