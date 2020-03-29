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Espreso.tvОбществоСБУ нашла "вертолетчицу" с Ривненщины, которая пугала людей воздушной дезинфекцией

СБУ нашла "вертолетчицу" с Ривненщины, которая пугала людей воздушной дезинфекцией

Это 42-летняя жительница села Бельск Рокитновского района. Именно она в Фейсбуке распространила фейк с призывом закрывать окна и двери на ночь, мол, с вертолета якобы будут осуществлять дезинфекцию

СБУ квалифицировала действия женщины как правонарушение, которое в условиях карантина может вызвать панику среди населения. А в свою очередь она призналась, что выше указанную информацию распространяла, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на отдел коммуникации полиции Ровенской области.

СБ Украины передала материалы в полицию. А полицейские составили на женщину админпротокол по статье 173-1 КУоАП (распространение ложных слухов) и передали дело в суд.

"Вертолетчице" грозит штраф от 170 до 255 гривен или до месяца исправительных работ с удержанием 20% заработка государству.

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