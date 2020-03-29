 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Нас гнали, как табун. Таможенного досмотра не было. Температуру не меряли", - украинский гастарбайтер рассказал, как возвращался домой

"Нас гнали, как табун. Таможенного досмотра не было. Температуру не меряли", - украинский гастарбайтер рассказал, как возвращался домой


фото: vgolos.com.ua
Работник из города Кременец Тернопольской области рассказал, как он в связи с началом пандемии Covid-19 срочно возвращался домой из Польши

Его рассказ появился в группе Типичный Кременец, передает Еспресо.TV .

При этом мужчина предпочел не называть своего имени.

Вот этот рассказ

"Прибыл домой в 16:00 вчера. 86,50 злотых за билет на поезд до Варшавы с пересадкой во Вроцлаве. Там 200 злотых частным перевозчикам до границы (333 км от Варшавы до Ягодина). Вез меня поляк, а украиноязычные перевозчики все хотели 300 злотых. На пешем переходе Ягодин 8 часов на ногах, передвигаясь на 1-3 метра каждые 10-15 мин.

Половина молодых людей 20+ вообще не пользуются масками. Самое интересное теперь: нас гнали, как табун, плечом к плечу. Таможенного досмотра не было, можно было везти хоть наркоту, хоть черта лысого. Температуру никто не мерил! Через границу по 30 злотых с носа за 300 метров перевозки между польским и украинским пунктом. Один за другим подъезжают в основном грузовые бусы (ибо так больше людей втиснешь).

Читайте также: Виталий Портников: выживание - вопрос солидарности

На нашей стороне люди, крича, группируются по направлениям домой. Потом ходят водители частники и забирают определенное количество к себе. Если сидя, то 150 злотых из Ягодина в Кременец, а я поехал грузовым микроавтобусом, который развозил желающих по маршруту Ягодин-Любомль-Ковель-Луцк-Дубно-Кременец-Тернополь. Неважно куда ты едешь, все по 100 злотых. Получается, дорогу от границы я сэкономил на дороге до границы. Слава доброму поляку.

Вот такой краткий итог путешествия, началось 26 марта в 13:30, а закончилось 27 марта в 16:00. Дома ворота и калитки на замках, ключей при себе не было (мои все эвакуированы в глухое село). Перелез через ворота, поднял их ломом, снял с петель и затащил во двор чемодан. Ломал топором дверь в дом, отжав стекло на веранде. Соседи молча наблюдали за мной, без намека на былое радушие, и в их взгляде читалось "попробуй выйти со двора в течение двух недель, то получишь лопатой по голове".

Мой товарищ накупил мне два пакета продуктов, принес и поставил через забор. Мы перекинулись словом на расстоянии и я пошел в дом. Вечерело... Начинался длинный двухнедельный карантин .... Здравствуйте всем!"

  • Напомним, Тернопольщина сейчас на третьем месте по заболеваемости коронавирусом.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

29 марта, 2020 воскресенье

больше новостей

29 марта, 2020 воскресенье

28 марта, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать