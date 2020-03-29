"Нас гнали, как табун. Таможенного досмотра не было. Температуру не меряли", - украинский гастарбайтер рассказал, как возвращался домой

29 марта, 2020, 17:07

Работник из города Кременец Тернопольской области рассказал, как он в связи с началом пандемии Covid-19 срочно возвращался домой из Польши

Его рассказ появился в группе Типичный Кременец, передает Еспресо.TV .

При этом мужчина предпочел не называть своего имени.

Вот этот рассказ

"Прибыл домой в 16:00 вчера. 86,50 злотых за билет на поезд до Варшавы с пересадкой во Вроцлаве. Там 200 злотых частным перевозчикам до границы (333 км от Варшавы до Ягодина). Вез меня поляк, а украиноязычные перевозчики все хотели 300 злотых. На пешем переходе Ягодин 8 часов на ногах, передвигаясь на 1-3 метра каждые 10-15 мин.

Половина молодых людей 20+ вообще не пользуются масками. Самое интересное теперь: нас гнали, как табун, плечом к плечу. Таможенного досмотра не было, можно было везти хоть наркоту, хоть черта лысого. Температуру никто не мерил! Через границу по 30 злотых с носа за 300 метров перевозки между польским и украинским пунктом. Один за другим подъезжают в основном грузовые бусы (ибо так больше людей втиснешь).

Читайте также: Виталий Портников: выживание - вопрос солидарности

На нашей стороне люди, крича, группируются по направлениям домой. Потом ходят водители частники и забирают определенное количество к себе. Если сидя, то 150 злотых из Ягодина в Кременец, а я поехал грузовым микроавтобусом, который развозил желающих по маршруту Ягодин-Любомль-Ковель-Луцк-Дубно-Кременец-Тернополь. Неважно куда ты едешь, все по 100 злотых. Получается, дорогу от границы я сэкономил на дороге до границы. Слава доброму поляку.

Вот такой краткий итог путешествия, началось 26 марта в 13:30, а закончилось 27 марта в 16:00. Дома ворота и калитки на замках, ключей при себе не было (мои все эвакуированы в глухое село). Перелез через ворота, поднял их ломом, снял с петель и затащил во двор чемодан. Ломал топором дверь в дом, отжав стекло на веранде. Соседи молча наблюдали за мной, без намека на былое радушие, и в их взгляде читалось "попробуй выйти со двора в течение двух недель, то получишь лопатой по голове".

Мой товарищ накупил мне два пакета продуктов, принес и поставил через забор. Мы перекинулись словом на расстоянии и я пошел в дом. Вечерело... Начинался длинный двухнедельный карантин .... Здравствуйте всем!"

Напомним, Тернопольщина сейчас на третьем месте по заболеваемости коронавирусом.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine