"Мы не просим премий и медалей, мы просим элементарной защиты". Фтизиатрам Прикарпатья нужна помощь в приобретении необходимого

29 марта, 2020, 11:08

Медики Ивано-Франковского областного фтизиопульмонологического центра распространили в сети обращение с просьбой помочь приобрести им средства индивидуальной защиты

Письмо обнародовано в их специализированной группе , передает Еспресо.TV .

"Несмотря на невероятное чувство унижения от того, что оказались в такой критической ситуации и вынуждены просить любой помощи, мы обращаемся с просьбой защитить нашу жизнь! Мы не просим премий, поощрений, медалей и т. д., Мы просим элементарной защиты ", - говорится в обращении.

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Медики утверждают, что в учреждении находятся 14 больных с положительными тестами на короновирус Covid-19.

30 одноразовых костюмов биозащиты, которые на заведение передали на днях, уже закончились.

"Мы уже не говорим об оборудовании, которое так пафосно и оперативно передается по заведениям области, а за наше заведение почему-то забыли ... Так у нас возникает единственный вопрос, как нам завтра, а главное, в чем выходить на работу?", - спрашивают врачи .

Список самого необходимого:

костюмы биозащиты

защитные очки

Защитные щитки многократного использования

Изоляционные халаты

Перчатки с длинными манжетами

Антисептики для рук

бахилы

Лицевые кислородные маски

Термометры инфракрасные бесконтактные

аппараты ИВЛ

кислородные концентраторы

Номер благотворительного счета: UA +663366770000026002052551391, ОО "Медики Украины" (ЕГРПОУ 43287256).

Напомним, на Франковщине сейчас 41 (3 летальных) случая коронавируса .

Мэр Ивано-Франковска говорит, что только в самом областном центре, вирус пока подозревают в 100 человек .

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