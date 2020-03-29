"Мы не просим премий и медалей, мы просим элементарной защиты". Фтизиатрам Прикарпатья нужна помощь в приобретении необходимого
Письмо обнародовано в их специализированной группе , передает Еспресо.TV .
"Несмотря на невероятное чувство унижения от того, что оказались в такой критической ситуации и вынуждены просить любой помощи, мы обращаемся с просьбой защитить нашу жизнь! Мы не просим премий, поощрений, медалей и т. д., Мы просим элементарной защиты ", - говорится в обращении.
Читайте также: Виталий Портников: выживание - вопрос солидарности
Медики утверждают, что в учреждении находятся 14 больных с положительными тестами на короновирус Covid-19.
30 одноразовых костюмов биозащиты, которые на заведение передали на днях, уже закончились.
"Мы уже не говорим об оборудовании, которое так пафосно и оперативно передается по заведениям области, а за наше заведение почему-то забыли ... Так у нас возникает единственный вопрос, как нам завтра, а главное, в чем выходить на работу?", - спрашивают врачи .
Список самого необходимого:
- костюмы биозащиты
- защитные очки
- Защитные щитки многократного использования
- Изоляционные халаты
- Перчатки с длинными манжетами
- Антисептики для рук
- бахилы
- Лицевые кислородные маски
- Термометры инфракрасные бесконтактные
- аппараты ИВЛ
- кислородные концентраторы
Номер благотворительного счета: UA +663366770000026002052551391, ОО "Медики Украины" (ЕГРПОУ 43287256).
- Напомним, на Франковщине сейчас 41 (3 летальных) случая коронавируса .
- Мэр Ивано-Франковска говорит, что только в самом областном центре, вирус пока подозревают в 100 человек .
Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine
Читайте также
-
-
23 марта, 2020 Виталий Портников: Нет смысла в диалоге с марионетками
-
22 марта, 2020 "Исторический музей" у себя на кухне. Биография лимона
-
-
28 марта, 2020 Неустойчивое украинское правительство отпугивает инвесторов
Читайте также
-
23 марта, 2020 Виталий Портников: Нет смысла в диалоге с марионетками
-
22 марта, 2020 "Исторический музей" у себя на кухне. Биография лимона
-