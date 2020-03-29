 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Есть священодействие, а есть понты", - ПЦУ о показном освящении улиц и городов "от пошести"

"Есть священодействие, а есть понты", - ПЦУ о показном освящении улиц и городов "от пошести"

В селе Поступель на Волыни священник УПЦ МП окропил улицы святой водой. Март 2020 года
фото: volynua.com
Митрополит Луцкий и Волынский ПЦУ Михаил рассказал о своем отношении к окроплению улиц из машин святой водой во время карантина

Об этом он заявил, выступая на местном ТВ, передает Еспресо.TV со ссылкой на Религиозно-информационную службу Украины .

"Есть священнодействие, а есть понты. Если ездят и хорохоряться, поливают город ... Это как служение в самолете, вроде литургия совершается над всеми на земле. Это понты. К сожалению, церковь также попадает на крючок пиарности, чтобы показать, насколько она современна и т.д. ", - подчеркнул Михаил.

Читайте также: Виталий Портников: выживание - вопрос солидарности

По его словам, нужно привлекать к священным действиям верующих, если же действо происходит "на камеру", от этого больше греха, чем веры.

"Я против такого", - добавил митрополит.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

29 марта, 2020 воскресенье

28 марта, 2020 суббота

больше новостей

29 марта, 2020 воскресенье

28 марта, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать