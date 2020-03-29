"Есть священодействие, а есть понты", - ПЦУ о показном освящении улиц и городов "от пошести"

29 марта, 2020, 13:26

В селе Поступель на Волыни священник УПЦ МП окропил улицы святой водой. Март 2020 года фото: volynua.com

Митрополит Луцкий и Волынский ПЦУ Михаил рассказал о своем отношении к окроплению улиц из машин святой водой во время карантина

Об этом он заявил, выступая на местном ТВ, передает Еспресо.TV со ссылкой на Религиозно-информационную службу Украины .

"Есть священнодействие, а есть понты. Если ездят и хорохоряться, поливают город ... Это как служение в самолете, вроде литургия совершается над всеми на земле. Это понты. К сожалению, церковь также попадает на крючок пиарности, чтобы показать, насколько она современна и т.д. ", - подчеркнул Михаил.

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По его словам, нужно привлекать к священным действиям верующих, если же действо происходит "на камеру", от этого больше греха, чем веры.

"Я против такого", - добавил митрополит.

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