"Есть священодействие, а есть понты", - ПЦУ о показном освящении улиц и городов "от пошести"
фото: volynua.com
Об этом он заявил, выступая на местном ТВ, передает Еспресо.TV со ссылкой на Религиозно-информационную службу Украины .
"Есть священнодействие, а есть понты. Если ездят и хорохоряться, поливают город ... Это как служение в самолете, вроде литургия совершается над всеми на земле. Это понты. К сожалению, церковь также попадает на крючок пиарности, чтобы показать, насколько она современна и т.д. ", - подчеркнул Михаил.
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По его словам, нужно привлекать к священным действиям верующих, если же действо происходит "на камеру", от этого больше греха, чем веры.
"Я против такого", - добавил митрополит.
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