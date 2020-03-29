Пациентов с легкой формой коронавируса будут лечить в домашних условиях, - Минздрав

29 марта, 2020, 16:33

Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что пациентов с легкой формой COVID-19 будут лечить амбулаторно

Об этом сообщает Минздрав в facebook.

С 29 марта, Украина будет работать по обновленным медицинским стандартам оказания медицинской помощи в случае коронавирусной инфекции. МЗ Украины обновил алгоритмы организации противоэпидемических мероприятий и медицинской помощи в очагах заражения.

Обновленные стандарты согласуются с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения и являются адаптированными к потребностям системы здравоохранения Украины.

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По словам Виктора Ляшко, документами зафиксированы алгоритмы выявления коронавирусной болезни, стандарты работы специалистов экстренной медицинской помощи, эпидемиологов, правила использования средств индивидуальной защиты, правила ухода за больными COVID-19 в домашних условиях, критерии для госпитализации пациентов с тяжелыми и средней тяжести случаями. Также утвержден клинический маршрут пациента. Сейчас медицинский работник, который обнаружил лицо с симптомами, соответствующими COVID-19, должен действовать по следующему алгоритму:

зарегистрировать случай и проинформировать медучреждение для дальнейшего клинического исследования пациента;

в двухчасовой срок проинформировать о подозрении на заболевание лабораторный центр МЗ Украины;

если пациент попадает в круглосуточный стационар, там проводится забор необходимых материалов для анализов, которые должны быть отправлены в лабораторию.

Согласно этим алгоритмам, пациентов с легкой формой заболевания, не имеющих риска осложнений, а также пациентов, которые выздоравливают и уже не нуждаются в круглосуточном наблюдении врачей, рекомендуется лечить амбулаторно, то есть в домашних условиях.

Лабораторные тестирования проводятся в случае, если симптомы пациента соответствуют коронавирусной болезни, или для пациентов с подозрением на пневмонию. Первичный тест на коронавирус должкн быть подтвержден вторым тестом ПЦР.

Медицинские работники первичного звена помощи также должны вести мониторинг лиц, имевших контакт с больными COVID-19. Кроме этого, усиливается мониторинг самих медработников, имевших контакт с больными коронавирусом. Мониторинг осуществляется в течение 2 недель после последнего контакта и в случае выявления респираторного заболевания у медработника принимают меры как в отношении лица с выявленным случаем COVID-19.

По состоянию на 10:00 воскресенья, 29 марта 2020 года, в Украине насчитывается 418 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 9 летальных, 5 пациентов выздоровели (4 взрослых, 1 ребенок).

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