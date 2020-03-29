От коронавируса умер экс-зампред Киевской ОГА
29 марта, 2020, 15:34
Из-за коронавируса скончался бывший заместитель председателя Киевской облгосадминистрации Олег Мищенко
Об этом сообщил президент Конфедерации строителей Украины Лев Парцхаладзе в facebook.
"Сегодня не стало Мищенко Олега Викторовича, члена совета директоров Конфедерации строителей Украины. Он целую неделю боролся за жизнь. Но, сложная форма сахарного диабета и COVID-19 сделали свое", - написал Парцхаладзе.
Олег Мищенко в 2016-2017 годах занимал должность заместителя председателя Киевской областной государственной администрации по вопросам строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
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