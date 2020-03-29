Названы место главного очага Covid-19 на Черкасщине, где за день количество инфицированных подпрыгнуло с 3 до 46
Об этом утром в воскресенье, 29 марта 2020 года, во время брифинга сообщил глава ОГА Роман Боднар, передает Еспресо.TV со ссылкой на местное издание Прочерк .
Всего на Черкасщине было проведено 157 ПЦР-тестов, из них 69 - вчера.
46 ПЦР-тестов (43 - вчера) дали положительный результат, то есть обнаружили коронавирусную инфекцию.
В инфекционных больницах находятся 15 больных коронавирусной болезнью, все они в состоянии средней тяжести.
31 человек лечится амбулаторно.
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Самая крупная вспышка заболеваемости - в Каменке. С 23 инфицированных там - 5 медработников. Въезд-выезд из Каменки будет ограничен.
Как сообщил городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко, в Черкассах находятся 10 больных, из них 7 - жители Черкасс, остальные - из Каменки, Городища и Черкасского района.
В свою очередь Боднар добавил, что в Черкассах введен особый режим работы медиков, работающих с больными коронавирусом. Они работают 7 дней, затем им делают ПЦР-тест, и они неделю отдыхают. Поэтому вновь приступают к работе. Все это время они живут не дома, а в черкасской гостинице "Днепр". В случае необходимости есть в резерве еще один отель.
Больные Covid-19 также есть в Умани , втором по величине городе Черкащины.
По словам Уманского городского головы Александра Цебрия, речь идет о 6 подтвержденных больных (из них один 6-ти месячный ребенок) с подтвержденным диагнозом, а также один человек с подозрением. Три человека после получения отрицательного результата выписаны под наблюдение.
"Новых подозрений не поступало", - подчеркнул он у себя на странице.
- Напомним, утром 28 марта МЗ докладывал о 3 больных на коронавирус в Черкасской области, но уже 29 марта количество таких лиц резко увеличилось до 46 .
- По сообщениям СМИ, источником всплеска заболеваемости в Каменце является водитель автобуса.
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