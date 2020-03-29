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Espreso.tvМирХроники пандемии. В США первая смерть младенца, а в Канаде выздоровела жена премьера

Хроники пандемии. В США первая смерть младенца, а в Канаде выздоровела жена премьера

В США зафиксировали первую смерть младенца, у которого до этого обнаружили коронавирус

Малыш умер в городе Чикаго. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения штата Иллинойс, передает Еспресо.TV со ссылкой на ВВС .

"У нас еще не было ни одной смерти младенца, которую можно было связать с коронавирусом. Ведется расследование, чтобы установить точные причины смерти", - отметили врачи.

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А Софи Грегуар-Трюдо, жена премьер-министра Канады Джастина Трюдо, сообщила, что вылечилась от Covid-19.

"Я чувствую себя гораздо лучше. Я получила от своего врача и министерства здравоохранения сообщение, что с моим здоровьем все в порядке", - рассказала Софи.

Из-за заболевания жены премьер-министр Канады Джастин Трюдо несколько недель назад пошел на самоизоляцию и работал из дома. У него никаких симптомов болезни врачи не обнаружили.

 

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