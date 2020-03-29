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Espreso.tvМирCOVID-19 мог существовать задолго до вспышки в Ухане

COVID-19 мог существовать задолго до вспышки в Ухане


фото: Укрінформ
Вирусологи предполагают, что коронавирус COVID-19 существовал задолго до вспышки в китайском городе Ухань в конце 2019 года

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Группа вирусологов из США, Великобритании и Австралии пришла к выводу, что нынешний тип коронавируса, которому ВОЗ присвоила название COVID-19, возможно, существовал у человека годами или даже десятилетиями до того, как его штамм был обнаружен в китайском городе Ухань провинции Хубэй.

Ученые занимаются исследованием COVID-19, в частности пытаются определить его происхождение, и считают, что он уже давно передался от животных человеку.

Ученые признали, что хотя коронавирус способен на уникальную мутацию, которая не была обнаружена у предполагаемых животных-хозяев, но, вероятно, проявляется во время инфекций у людей.

Выводы экспертов были обнародованы в журнале Nature Medicine.

Еще один специалист - доктор Фрэнсис Коллинз, директор Национального института здравоохранения США, который не входит в упомянутую группу, в своей статье, опубликованной на сайте института, написал: "В результате постепенных эволюционных изменений на протяжении многих лет или, возможно, десятилетий, вирус в конце концов приобрел способность распространяться от человека к человеку и вызывать серьезные, часто опасные для жизни заболевания".

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