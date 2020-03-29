Чтобы ослабить распространение Covid-19 в Черновцах позволят рассчитываться только карточкой
Об этом заявил мэр Черновцов Алексей Каспрук, передает Еспресо.TV со ссылкой на Молодой буковинец.
По словам городского головы, в понедельником, 30 марта 2020 года, состоится заседание городской комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, во время которого планируют рассмотреть указанный вопрос.
"Будет запрещена работа учреждений, даже тех, которые разрешены решением Кабмина, если у них не будет возможности принимать электронные платежи", - отметил мэр Черновцов.
Он добавил, что в магазинах для покупателей должна быть возможность как минимум перевести деньги на карточку продавцу в системе онлайн-банкинга.
"Если у вас нет такой возможности, и вы будете работать только за наличные, вы будете закрыты", - сказал чиновник.
Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine
Читайте также
-
-
28 марта, 2020 Неустойчивое украинское правительство отпугивает инвесторов
-
-
-
23 марта, 2020 Виталий Портников: Нет смысла в диалоге с марионетками
Читайте также
-
28 марта, 2020 Неустойчивое украинское правительство отпугивает инвесторов
-
-