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Espreso.tvОбществоЧтобы ослабить распространение Covid-19 в Черновцах позволят рассчитываться только карточкой

Чтобы ослабить распространение Covid-19 в Черновцах позволят рассчитываться только карточкой


фото: pogliad.ua
В Черновцах на период карантина планируют запретить работу магазинов и учреждений, в которых нет возможности рассчитаться за товары и услуги безналичной формой оплаты

Об этом заявил мэр Черновцов Алексей Каспрук, передает Еспресо.TV со ссылкой на Молодой буковинец.

По словам городского головы, в понедельником, 30 марта 2020 года, состоится заседание городской комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, во время которого планируют рассмотреть указанный вопрос.

"Будет запрещена работа учреждений, даже тех, которые разрешены решением Кабмина, если у них не будет возможности принимать электронные платежи", - отметил мэр Черновцов.

Он добавил, что в магазинах для покупателей должна быть возможность как минимум перевести деньги на карточку продавцу в системе онлайн-банкинга.

"Если у вас нет такой возможности, и вы будете работать только за наличные, вы будете закрыты", - сказал чиновник.

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