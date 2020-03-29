Черновицкая ОГА предлагает закрыть область на въезд и выезд
Об этом написал председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук на своей странице, передает Еспресо.TV .
Соответствующее решение принимает Государственная комиссия ТЭБ и ЧС, поэтому о введении таких мер будет проинформировано дополнительно.
"Черновицкая областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций инициирует обращение в Государственную комиссию ТЭБ и ЧС с предложением введения особого режима въезда и выезда в Черновицкой области и запрет межобластного передвижения пассажирского транспорта", - написал чиновник.
По его словам, такие меры необходимы, чтобы предотвратить распространение коронавируса и маскимально ограничить человеческие контакты с соседними областями.
"Движение во время действия особого режима будет разрешено только для грузового транспорта, обеспечивающего функционирование экономики области. Уважаемые буковинцы, просим учесть, что особый режим въезда и выезда может действовать до 24 апреля! Решение о введении ограниченного режима принимает Государственная комиссия ТЭБ и НС, поэтому о введении таких мер будет проинформировано дополнительно ", - подчеркнул Осачук.
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