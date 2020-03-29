Австрийская гуманитарка с аппаратами искусственной вентиляции легких три месяца простояла нерастаможенной на Буковине

29 марта, 2020, 18:51

Гуманитарная помощь из Австрии для Черновцов от Красного Креста, которая более чем на три месяца задержалась на складах Буковинской таможни, будет передана получателю в начале следующей недели

Об этом на своей странице сообщил председатель Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук, передает Еспресо.TV.

По его словам, груз хранился на таможенных складах Буковинской таможни ГТС по вине Министерства социальной политики.

"Многие гуманитарные грузы, которые мы получили из-за рубежа, до сих пор находятся на таможенных складах. Потому что где-то терялись или долго рассматривались документы на растаможку в Киеве. А это - компетенция Министерства социальной политики", - сказал чиновник.

Он добавил, что в ближайшее время гуманитарная помощь будет передана получателю.

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"Благодаря нашим усилиям, гуманитарный груз, который мы получили из Австрии от Красного Креста, получил согласование в Минсоцполитики для растаможки. В начале следующей недели Буковинская таможня передаст его Красному Кресту для дальнейшего использования в больницах Черновицкой области", - сказал председатель ОГА.

Речь идет о грузе с мебелью, медицинскими принадлежностями, тележками и несколькими аппаратами искусственной вентиляции легких.

С декабря он простаивает на складах таможни, в то время как Буковина, несмотря на то, что это самая маленькая по площади область Украины, пока занимает второе место по количеству подтвержденных больных с Covid-19.

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