Арсений Яценюк предлагает на время кризиса разработать программу помощи безработным и сократить расходы на чиновников

29 марта, 2020, 07:51

Премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк выступает за создание программы помощи безработным и сокращение расходов на сектор государственного управления

Об этом он заявил 28 марта 2020 года на одном из телеканалов, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу "Народного фронта".

Яценюк отметил необходимость изменить порядок оказания помощи лицам, которые остались без работы.

Как один из примеров решения вопроса он обратил внимание на Германию: 80% от уровня заработной платы рабочих местная власть финансирует из государственного бюджета компаниям, чтобы те не увольнять сотрудников: "Иначе мы потом не восстановим экономику".

Он также отметил необходимость сократить расходы на сектор государственного управления.

Арсений Яценюк напомнил, что во время кризиса 2014 года он как премьер-министр уменьшил заработные платы всем членам парламента, зарплата которых тогда составляла около 6,5 тыс гривен, всем членам правительства и руководителям государственных компаний.

Он отметил, что если бы не кризис, можно было бы не прибегать к сокращению зарплат чиновников. Однако сейчас ситуация иная.

Также Яценюк напомнил, что в 2014 году он сократил расходы на чиновничий аппарат к 27 млрд гривен, а сейчас они составляют почти 90 млрд гривен, то есть больше в 3,5 раза.

В том числе, во времена премьерства, отметил Арсений Яценюк, он "не позволял себе летать чартерными самолетами": "Это сотни миллионов гривен. Сейчас не до этого".

Он обратился к представителям власти: "Научитесь экономно использовать средства. Политики должны показать народу, что это справедливо. Страдает страна, и страдает каждый из них".

Отвечая на вопрос о возможном формате будущего заседания Верховной Рады, Арсений Яценюк отметил: "Никакого онлайна, никакого удаленного голосования. Можно, чтобы они в парламенте это сделали. Во дворе, не во дворе - это уже политическая и конституционная ответственность членов парламента".

"Их выбирал народ Украины. Они найдут путь, как проголосовать", - добавил Арсений Яценюк.

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