29 марта на фронте: оккупанты 8 раз нарушили режим тишины

29 марта, 2020, 18:26

29 марта на Донбассе российские оккупационные войска совершили восемь обстрелов украинских позиций

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг дважды обстрелял опорные пункты Объединенных сил вблизи населенного пункта Березовое из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

По защитникам Старогнатовки противник совершил два обстрела из стрелкового оружия, а неподалеку Тарамчука применил автоматический станковый гранатомет и крупнокалиберные пулеметы.

Неподалеку Авдеевки враг вел огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Подразделения Объединенных сил, применяя штатное вооружение, приняли действенные меры по сохранению жизни и здоровья военнослужащих и гражданского населения.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", неподалеку Луганского противник обстрелял позиции военнослужащих Объединенных сил из минометов калибра 82 мм, выпустив всего семь мин.

По защитникам Гладосова враг вел огонь из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Наши защитники немедленно реагировали на вражеские вооруженные провокации. Украинские военнослужащие открывали прицельный огонь по позициям противника.

Сегодня, 28 марта, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

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